Xavier Domino nommé Secrétaire général de Radio France

Xavier Domino est maître des requêtes au Conseil d’Etat, où il exerçait les fonctions de rapporteur public et de porte-parole. Diplômé de Sciences-po Paris (2003), Xavier Domino, 39 ans, est un ancien élève de l’Ecole normale supérieure (1999-2003) et de l’Ecole nationale d’administration (2007). Il est également titulaire d’un DEA d’histoire de l’art obtenu à l’université Paris I-Sorbonne.

Xavier Domino a effectué l’ensemble de sa carrière au sein du Conseil d’Etat qu’il intègre en avril 2007. Il a notamment dirigé le Centre de recherches et de diffusion juridiques et s’est spécialisé dans le droit des marchés et de la régulation. Parallèlement, il a exercé une activité de conseil juridique auprès des cabinets des ministres de la Culture et de la Communication entre 2015 et 2017.