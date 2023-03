WorldDAB Automotive : les inscriptions sont ouvertes

Les professionnels de la radio pourront se retrouver en présentiel à Paris (ou en virtuel depuis le monde entier), le jeudi 15 juin 2023 pour cette conférence WorldDAB Automotive 2023 . Les initiatives les plus récentes des diffuseurs ou des constructeurs automobiles pour améliorer l’expérience des auditeurs y seront dévoilées. Des marques automobiles internationales et des radiodiffuseurs de premier plan partageront leur vision des opportunités et des défis représentés par le véhicule connecté. Le WorldDAB explorera les raisons qui rendent le DAB+ essentiel au futur de la radio dans les véhicules.Cette conférence (en anglais avec une traduction simultanée en français) est gratuite.Les inscriptions sont accessibles ICI