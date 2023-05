Women&Podcasts veut accompagner les podcasteuses

Le programme vise à soutenir les non professionnelles du podcast, recherchant des conseils, de l'inspiration et des échanges sur des problématiques communes pour faire grandir leur podcast et booster leur créativité. Piloté par Mariama Ba ("Rock your podcast") et Anastasia de Santis ("Podcasts stories"), le programme "Women & Podcasts Boos"t propose des contenus et événements sur mesure, adaptés aux besoins et questions des podcasteuses indépendantes : des webinars mensuels pour apporter des conseils pratiques et utiles, des rencontres inspirantes à Paris (et bientôt en région) avec des personnalités et professionnelles du monde du podcast, des outils de partage et de networking et des soirées d'échanges et de rencontres avec l’ensemble du réseau.