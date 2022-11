Les femmes sont très présentes dans le secteur des podcasts mais "peu visibles, peu connectées et peu représentées". C'est en partant de ce constat que Céline Spillemaecker, Chloé Ancelin (fondatrices de Madame Black Bow Productions) et Mélanie Vazeux (fondatrice de The Podcast Bureau) ont eu l’idée de fonder un réseau de femmes expertes et ainsi pallier à ce manque de représentativité...