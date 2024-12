WinMedia annonce un partenariat avec la CNRA

WinMedia, acteur reconnu dans le développement de solutions pour le secteur radiophonique, franchit une nouvelle étape en scellant un partenariat stratégique avec le CNRA. Depuis plus de 25 ans, l’entreprise développe l’ensemble de ses produits en interne grâce à une équipe de huit développeurs située à La Ciotat, un choix qui témoigne de son engagement local et de son soutien à l’économie française. Avec une approche centrée sur la proximité et la réactivité, WinMedia propose également un support technique composé de cinq experts, disponibles 24h/24 pour garantir un accompagnement optimal. Contrairement à d’autres solutions souvent externalisées à l’étranger, WinMedia mise sur la qualité locale et la diversité pour répondre aux attentes des radios associatives.