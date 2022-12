Voxalyze lève plus d’un million d’euros Rédigé par Brulhatour le Mercredi 7 Décembre 2022 à 14:55 | modifié le Mercredi 7 Décembre 2022 à 15:10



Voxalyze est la société à l'origine du "Podcast Visibility Optimization", l'équivalent du SEO ou référencement naturel mais appliqué aux podcasts. La société propose un suivi des mots-clés sur lesquels un podcast est positionné et cela pour plus de 2.7 millions de podcasts et dans 14 langues. Elle s'apprête également à lancer une nouvelle solution d'analytiques, qui permettra aux éditeurs de podcasts de mesurer l'efficacité de leurs campagnes marketing via entre autres les réseaux sociaux pour attirer de nouveaux auditeurs.