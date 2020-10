VoxM rejoint le programme SandBox d'Open Innovation de Radio France

C'est dans ce cadre que, depuis début septembre, France Bleu teste l'outil "Interaction Manager" sur plusieurs de ses locales en proposant de nouvelles fonctionnalités d'interactions directement via son application. "Les premiers résultats sont très encourageants" fait remarquer VoxM. Intégré à tous les supports digitaux, l’Interaction Manager de VoxM offre la possibilité à ceux qui vous suivent, d’interagir avec vous dès qu’ils le souhaitent, où qu’ils se trouvent, par tous les moyens et dans tous les formats : texte, audio, vidéo…

"C’est aussi un outil d’une puissance inédite pour traiter les participations, les analyser et qui vous apporte de nouvelles fonctionnalités de fidélisation et de proximité avec votre public" rappelle VoxM.