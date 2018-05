Vox'M veut améliorer l'interaction à la radio

" Grâce à notre innovation technologique,

Vox’M offre aux radios une interaction directe avec leur public. Concrètement, au cours des émissions diffusées sur les radios, les questions posées en direct par l’animateur ou par le journaliste sont relayées sur l’application Vox’M et le public connecté peut répondre spontanément par la voix : "Les organisateurs d'événements, en amont et en aval de leur manifestation, peuvent aussi récolter les avis et enthousiasmes des participants." Via la plateforme Vox’M, le média peut désormais entendre directement la voix de son public et installer un dialogue. En posant des questions et en collectant les réponses ou témoignages en quasi-instantanéité, le média réagit en direct et fait participer son public au fil de l'émission. Les enregistrements collectés sont exploités facilement, via une plateforme web qui permet une retranscription écrite des messages. "Grâce à notre innovation technologique, nous traitons plus d’un million d’échanges en moins d’une minute, ce qui installe au cœur des émissions une réelle dynamique de dialogue", souligne Franck Lecoq.