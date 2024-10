Vous recrutez dans le secteur audio ? Rendez-vous à l’Audio Talent Job !

Les volets RSE et handicap seront abordés tant du côté employeurs (règles et obligations des entreprises, aides et accompagnements possibles) que de celui des opportunités pour les personnes en situation de handicap (ateliers, présentations et pitchs).

Mardi 28 janvier 2025 sera "LA" journée idéale pour rencontrer les futurs talents de votre entreprise et enclencher vos recrutements. Le nombre de stands étant limité, n’attendez pas pour vous inscrire.