Vous formez dans le secteur audio ? Rendez-vous à l’Audio Talent Job !

Nouveauté du Paris Radio Show, qui réunit depuis 2003 l’industrie de la radio, de l’audio digital et du podcast, l’Audio Talent Job proposera aux organismes de formation de venir présenter leurs programmes. Futurs stagiaires et formateurs pourront se rencontrer et échanger dans le cadre convivial de la salle Le Solaris à la Bellevilloise (Paris 20e).

Les missions locales, les radios, écoles de journalismes et autres acteurs de la formation et de l’emploi pourront présenter à des personnes en évolution professionnelle et leur panel de formations. Sont concernés les métiers d’animateur, de technicien, journaliste, producteur, attaché de production, régisseur, commercial, communicant, responsable des programmes, comédien-voix-off, standardiste...