Voltage : le "Voltage Live" est de retour

Il y en aura pour tous les goûts sur la scène du "Voltage Live"… Ce "grand show" réunira de nombreuses stars incontournables, parmi eux : Slimane, le groupe Acardian, Keen’v, le groupe Kyo et Marina Kaye. Seront aussi présents Lisandro Cuxi, Dadju, Tydiaz, Caroline Costa et Nico Liliu, ainsi que Eugénie. Cet événement inédit et gratuit, proposé par la radio Voltage aura lieu mardi 19 décembre prochain, au Cabaret Sauvage à Paris. Pour gagner des places et assister au concert, les auditeurs doivent écouter Voltage sur 96.9.