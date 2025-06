Voici le sommaire du n°172 de La Lettre Pro de la Radio

De la tour Eiffel aux confins de la grande couronne, Paris et l’Île-de-France offrent un paysage radiophonique aussi riche que dense. En FM comme en DAB+, les radios composent une mosaïque vivante, reflet de la diversité sociale, culturelle et médiatique du territoire.Dans les Yvelines et au sud de l’Essonne, Francis Guillerault réveille les auditeurs de Radio Sensations chaque matin, de 4h à 9h. Entre info locale, culture et musique pop-rock, il défend une radio de proximité, engagée auprès des habitants et des associations du territoire.Au cœur de la capitale, ici Paris Île-de-France s’impose comme la voix du quotidien des Franciliens. Entre services pratiques, innovation éditoriale et amour du PSG, son directeur Sébastien Meunier dévoile les recettes d’une proximité assumée, à l’antenne comme sur le numérique.La radio des étudiants et jeunes Franciliens s’affirme comme un acteur important de la radio associative parisienne. Sa ligne éditoriale engagée, sa programmation éclectique et son investissement dans la transmission sont les piliers de sa singularité.Dans le paysage radiophonique français, Oüi FM se distingue comme un phare du rock, cultivant avec passion l'héritage musical tout en restant à l'écoute des nouvelles sonorités. À l’heure où la radio doit se réinventer face aux plateformes, Oüi FM reste fidèle à son ADN rock.Depuis plus de 25 ans, Radio Mille Pattes fait vibrer le nord de l’Essonne. Animée par une trentaine de bénévoles, la station associative défend depuis 2006 une programmation pointue sur le reggae, son histoire et son actualité, portée par la passion de son président Matthieu Gosme.