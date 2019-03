Vivre FM révèle sa nouvelle identité visuelle

La refonte de son identité visuelle est une étape clé dans l’histoire du groupe. Le logo a été réalisé avec l’objectif d’incarner le renouveau après 14 ans d’existence du dernier. Plus discret, plus épuré, il incarne la posture de la radio. Le mot "Vivre" garde sa police initiale. En revanche, le "FM" a été affiné. Cet effet "coup de marqueur", plus incisif, renforce maintenant notre image de transmetteur d’information.

"Vivre FM capitalise, aujourd’hui, uniquement sur la couleur rouge, une couleur chaude, positive qui suscite l’envie et qui rassemble. Le logo est désormais qu’un carré, purifié, plus frais, plus moderne. Ce style sobre est plus représentatif de la radio, il marque les esprits et consolide l’image plus professionnelle de Vivre FM" indique la radio.