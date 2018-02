VivaCité prépare la Saint-Valentin

Alors que la Saint-Valentin est traditionnellement réservée aux amoureux, VivaCité proposera cette année de réunir deux de ses auditeurs célibataires, qui ne se connaissent pas, pour partager cette journée. Benjamin Maréchal leur prépare un programme bien rempli, car ce n’est pas parce qu’on est célibataire qu’on ne peut pas s’amuser un jour de Saint-Valentin. Le programme reste une surprise et sera dévoilé sur l’antenne de VivaCité le mercredi 14, au fur et à mesure de la journée. Les auditeurs pourront suivre leurs aventures via des interventions en direct de Benjamin.