VivaCité : le Tour de France de A à Z en DAB+

L'étape sera retransmise dès le départ et, à 15h, Samuël Grulois et Frédéric Amorison feront vivre l'étape au plus près des coureurs tandis que Jérôme Helguers retransmettra l'ambiance du peloton avec des interviews et des réactions. David Houdret, en studio depuis la Belgique, sera lui aussi de la partie.

Tous les après-midis, toute l’équipe emmènera les auditeurs sur les routes danoises, belges et françaises pour cette 109e édition. Et juste après l’arrivée, le débrief avec "Complètement Tour" de 18h à 19h qui réunira toute l'équipe autour de Jean-Luc Vandenbroucke. Le podcast disponible sur Auvio le soir-même.