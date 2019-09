"Les habitués du Virgin Tonic connaissent la générosité de Camille Combal et son équipe" souligne Virgin Radio. La rentrée est le moment rêvé pour leur offrir un an de loyer et cela se passera du 16 au 20 septembre, à 7h20, 8h20 et 9h20. Soit 15 chances d’encaisser un chèque affichant leur loyer multiplié par 12. Une façon unique de bien commencer l’année.

