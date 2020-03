Virgin Radio : une campagne dénommée "Sans elles, ça sonne faux"

"_e constat : sans e__e, ça sonne faux. Pour ce_a, une série de visue_s sera dévoi_ée mettant en avant des artistes féminines et un de _eurs titres sans L" explique Virgin Radio. Cette campagne, originale, sera également déployée sur l’antenne (à écouter ci-dessous) et les réseaux sociaux de Virgin Radio. Et Virgin Radio de déclarer : "C’est dans cette prise de conscience co_ _ective que Virgin Radio prend _a paro_e. En créant _e manque d’ L, _a station rappe_ _e, à son éche_ _e, _’importance de _a p_ace des femmes dans _e monde de _a musique tout comme dans notre société".