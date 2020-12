Virgin Radio organise "Les Étoiles de la nouvelle scène"

Virgin Radio organisera le 19 janvier prochain, une cérémonie parrainée par Manu Payet avec une remise de prix inédite présentée par Paul de Montreuil. À l'issue de cette soirée, 5 lauréats seront récompensés d'une Étoile de la nouvelle scène Virgin Radio.

Les auditeurs peuvent d'ores et déjà, et jusqu'au 15 janvier, voter pour leurs artistes préférés sur virginradio.fr.

La cérémonie sera à suivre sur le site web de la station et sur l'ensemble des réseaux sociaux de Virgin Radio...