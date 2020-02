Vendredi, NRJ a investi les rues de Paris

Ce vendredi 31 janvier, les passants ont pu découvrir des marches d'escaliers et certains passages piétons redécorés et recomposés les célèbres touches noires et blanches du piano d’Alicia Keys : Place du Trocadéro (75016) Avenue Carnot (75017), Rue Boileau (75016), ou encore Avenue de Camoëns (75116)

"Alicia Keys a choisi la France. Elle a choisi Paris. Elle a choisi NRJ pour un concert au piano NRJ Live Session mardi 4 février" souligne fièrement la station de NRJ Group.