"Vaut mieux avoer" : un jeu de société signé Cauet

Si vous ne connaissez pas, voici le concept : "un défi vous est proposé, choisirez-vous de le relever ou de tenter votre chance à l’aveugle en choisissant "l’autre" ? Vous pouvez tomber sur un défi beaucoup plus facile et sympa mais aussi … sur bien pire, alors attention. Ultra transgressif, ce jeu est fait pour s’éclater entre adultes autour de 600 défis, du plus sympa au plus loufoque, il y en a pour tous les goûts" précise un communiqué. À la fois amusant, challengeant et transgressif, on aura compris qu'il s'agit d'un jeu où il vaut mieux faire le bon choix…"

"Vaut mieux avoer" est commercialisé par le créateur français de jouets, Lansay.