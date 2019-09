Vacher sur Fun Radio : "Je ne veux pas être l'animateur qui joue à l'animateur"

LLPR - Quel regard portez-vous sur la radio d’aujourd’hui et sur celle de demain ?

Vacher - Je ne prédis évidemment pas un très grand futur à la radio telle qu'on la connait aujourd'hui. On va, à mon avis, consommer la radio de la même manière qu'on consomme Netflix. Ce sera du "à la demande", des podcasts quoi. Et pour la radio d'aujourd'hui à vrai dire, je ne l'écoute pas. Mais vraiment. En même temps, ne dit-on pas que ce sont les forgerons les plus mal chaussés ? Non ? Tant pis.