Universal Music Group et Deezer annoncent une initiative conjointe

La nouvelle initiative entre Deezer et UMG cherchera à mieux aligner les intérêts des artistes, des fans et des services de streaming et à explorer les moyens par lesquels les artistes, à tous les stades de leur carrière, de tous les genres et de toutes les zones géographiques, puissent tirer un meilleur profit commercial du streaming. S'appuyant sur une analyse approfondie des données, le partenariat examinera les avantages et évaluera la viabilité de différents modèles économiques visant à accroître le nombre d'abonnés, à renforcer les liens avec les amateurs de musique sur la plateforme et à développer des opportunités commerciales qui profitent aux artistes et à l'ensemble de la communauté musicale.