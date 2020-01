Une tournée de l'Orchestre National de France en Allemagne

Cette tournée se prolongera par une série de programmes pédagogiques tels les masterclasses auxquels participeront plusieurs solistes de l’Orchestre, et des répétitions ouvertes. Ces rencontres auront lieu dans trois capitales de la musique : Salzbourg, Berlin et Vienne. Les concerts et les interventions auprès des publics les plus jeunes bénéficient du soutien de la Fondation Musique et Radio – Institut de France. La thématique allemande se prolongera tout au long de l’année 2020 pour les quatre formations musicales de Radio France, qui rendront hommage aux 250 ans de la naissance de Ludwig van Beethoven. Cet anniversaire sera célébré à travers plus de trente concerts et ateliers à la Maison de la radio.