Une semaine spéciale automobile sur Sud Radio

"Alors que beaucoup de médias cultivent le car bashing, Sud Radio choisit d’informer ses auditeurs sur la mobilité de demain et notamment la voiture qui est un moyen de déplacement de travail indispensable pour la plupart des Français qui vivent en dehors des grands centres urbains. Jean Luc Moreau, l’un des plus grands connaisseurs, Laurence Péraud et toutes les équipes de Mobility Tv pilotent plusieurs émissions en semaine et le week-end pour expliquer les grands enjeux d’une transition écologique et économique des voitures hybrides, électriques, thermiques, à hydrogène, en passant par les défis d’une révolution industrielle capitale" a déclaré Patrick Roger, directeur général de Sud Radio.