Une semaine de livres à Radio France

France Inter décerne le "Prix du Livre Inter", le " Prix du Livre étranger France Inter" avec Le Point et le "Prix BD France Inter avec La Fnac". France Culture développe le "Prix du Roman des étudiants France Culture" avec Télérama, le "Prix France Culture BD", le "Prix Pétrarque de l’essai France Culture" avec Le Monde ou encore le "Prix du livre audio France Culture" avec Lire dans le noir. Par ailleurs, France Bleu organise le "Prix France Bleu – Page des Libraires" et le "Prix France Bleu – Grands Détectives" en collaboration avec Univers Poche. Notons aussi que France Bleu Loire Océan, France Bleu Mayenne et France Bleu Maine organisent un Concours d'écriture de nouvelles ouvert au grand public et aux scolaires à partir du CM2. Les nouvelles lauréates sont produites et diffusées tout l'été sur cette radio. Pour être complet, Radio France propose le "Prix franceinfo de la Bande Dessinée" d’actualité et de reportage et le "Prix du livre France Musique Claude Samuel" : le jury récompense des livres consacrés à la musique classique, au jazz et aux musiques traditionnelles publiés l’année qui précède.