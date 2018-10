Une semaine de l'emploi sur Horizon

L'emploi est aussi au cœur des différents reportages et éclairages de la rédaction tout au long de la semaine. Par ailleurs, Horizon valorise sur l’antenne les forums et Job Datings organisés, pendant cette période, par Pôle Emploi. Dans une des régions les plus marquées par le chômage en France, Horizon estime que cette opération contribue à sa mission de radio de proximité.