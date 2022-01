Une saison européenne en partenariat avec France Musique

Radio France se mobilise doublement puisque France Musique accompagnera cette saison éditorialement, sur son antenne et sur le numérique. Parmi les rendez-vous : la diffusion en direct du concert d'ouverture, le 7 janvier 2022, présenté par Saskia de Ville et du concert de clôture le 28 juin, mais aussi Musicopolis d’Anne-Charlotte Rémond (un Rendez-vous par mois à partir du 12 janvier 2022), Musique Matin de Jean-Baptiste Urbain, France Musique est à vous de Gabrielle Oliveira Guyon, ou encore Les Concerts de la Maison de la radio et de la musique de Charlotte Landru-Chandès...

La saison musicale européenne se déploiera sur les différents sites de la BnF (François-Mitterrand, Arsenal, Richelieu) et à l’auditorium de la Maison de la radio et de la musique ainsi qu’au théâtre des Champs-Élysées, à Bourges, au Théâtre impérial de Compiègne et à l’abbaye de Saint-Riquier.