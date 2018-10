Une rentrée numérique pour France Culture en forte augmentation

La chaîne de Radio France vient de signer n record absolu avec près de 4 millions de vidéos vues sur Dailymotion, Facebook, YouTube, Twitter et Instagram. Par ailleurs, elle enregistre une hausse de 27% en un an du nombre de visiteurs avec plus de 8 millions de visites sur franceculture.fr. Il s'agit ici de son deuxième score historique selon l'ACPM de septembre dernier et une hausse de 28% en un an avec 5 millions d’écoutes actives selon le classement des radios digitales de l'ACPM. Parallèlement, France Culture annonce une progression constante sur le téléchargement des podcasts France Culture avec 22 millions de téléchargements selon l'étude Médiamétrie e-Stat de septembre. La station attire 1.4 million de fans sur Facebook et 585 000 followers sur Twitter.