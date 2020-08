Une rentrée dans la joie pour RCF

"En amont de l’élaboration de cette nouvelle grille, un travail de fond de plus d’un an a été mené sur l’offre RCF afin de pouvoir répondre toujours mieux aux besoins des auditeurs, qui vivent dans un monde de plus en plus complexe et digitalisé. Un monde où, et c’est une bonne nouvelle, l’audio reprend fortement sa part avec la forte croissance des podcasts. A l’issue de cette réflexion, RCF a décidé de distinguer la logique de la radio, caractérisée par le direct, des horaires, des tranches, de celle du podcast qui implique une écoute à la demande, délinéarisée, plus personnalisée et plus intime. Deux logiques à la fois différentes et complémentaires" explique Philippe Lansac, Directeur Editorial Radio-Podcast.

RCF développe aujourd'hui 64 radios locales qui représentent 270 fréquences FM en France et en Belgique ainsi que des fréquences DAB+ actives à Lille, Strasbourg, Lyon, Nice et en Belgique francophone.