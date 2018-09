Une progression d'audience de 26% pour Flash FM

Malgré une unique fréquence sur Limoges, Flash FM est la première radio musicale du département chez les + de 35 ans. Flash FM est également la Radio N°1 à Limoges toutes catégories de stations confondues sur des cibles chères aux annonceurs comme les Actifs et les 25 / 59 ans. "Ces belles performances démontrent la force et la pertinence des programmes de la proxi-radio Flash FM. Année après année, elle affirme son ancrage local avec l’organisation d’évènements importants et une présence soutenue sur le terrain" affirme la station dirigée par Pascal Thomas.La saison précédente a été marqué par un déménagement réussi de Flash FM désormais installée entre le centre ville et la gare des Bénédictins de Limoges (lire ICI ).