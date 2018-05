Flash FM s'est installée dans ses nouveaux locaux

"On repart de zéro, on investit. Par exemple, notre table de mixage datait d’il y a quinze ans. On a donc décidé d’acheter du matériel neuf", se réjouit le gérant. Flash FM, qui va donc passer au tout numérique, a décidé de maintenir sa confiance à WinMedia. Les modifications techniques ne toucheront pas que les personnes d’antenne : "Cela va du PC de l’assistante à l’accueil aux moindres détails de nos studios". "Au-delà de son aspect pratique, on va pouvoir exposer la marque. Et la mettre encore plus en valeur (...) On sera juste à côté de la gare, en plus, donc ce sera mieux pour accueillir des politiques ou des sportifs", enchaîne Pascal Thomas (lire également ICI et voir aussi ICI ).