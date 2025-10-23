Beaub FM remet le pied dedans avec ses chaussettes collector

Historiquement implantée à Limoges, Beaub FM multiplie les initiatives originales pour associer ses auditeurs à la vie de la station. Cette fois encore, la radio mise sur un symbole concret et local : une paire de chaussettes tricotées à quelques kilomètres du studio, chez Maison Broussaud aux Cars, près de Limoges. Une opération 100 % made in Haute-Vienne.

Face à la hausse du coût des matières premières, la radio a choisi de lancer une précommande solidaire avant la production. L’argent collecté servira exclusivement à financer les 200 paires prévues, incluant le design, le développement et la fabrication. L’association Médias Beaubreuil, qui porte le projet, ne dégage aucun bénéfice sur cette vente. Objectif : offrir aux auditeurs un objet local, durable et symbolique du lien entre la radio et son territoire.

