Jeudi 23 Octobre 2025 - 08:25

Beaub FM remet le pied dedans avec ses chaussettes collector


La radio Beaub FM relance sa désormais célèbre opération "Chaussettes relax" en lançant une souscription pour 200 paires fabriquées localement aux Cars (Haute-Vienne) chez Maison Broussaud. L’objectif : financer la production avant Noël tout en soutenant le savoir-faire local. À chaque édition, elles sont parties comme des petits pains… rebelote ?


Des chaussettes Beaub FM à enfiler sans modération...

Historiquement implantée à Limoges, Beaub FM multiplie les initiatives originales pour associer ses auditeurs à la vie de la station. Cette fois encore, la radio mise sur un symbole concret et local : une paire de chaussettes tricotées à quelques kilomètres du studio, chez Maison Broussaud aux Cars, près de Limoges. Une opération 100 % made in Haute-Vienne.
Face à la hausse du coût des matières premières, la radio a choisi de lancer une précommande solidaire avant la production. L’argent collecté servira exclusivement à financer les 200 paires prévues, incluant le design, le développement et la fabrication. L’association Médias Beaubreuil, qui porte le projet, ne dégage aucun bénéfice sur cette vente. Objectif : offrir aux auditeurs un objet local, durable et symbolique du lien entre la radio et son territoire.


Un clin d’œil à l’esprit Beaub FM

Avec son ton décalé et son ancrage culturel fort, Beaub FM entretient depuis plus de 30 ans une relation singulière avec son public. Les "chaussettes de la radio sont devenues un clin d’œil complice, une manière de faire vivre la marque au-delà des ondes tout en valorisant la filière textile locale. L’humour reste la trame principale : "À chaque édition, elles sont parties comme des petits pains, alors rebelote ?".

Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


