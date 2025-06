Flash FM, la voix officielle de la Foire Exposition de Limoges

Flash FM proposera une soirée DJ, ce jeudi 5 juin à partir de 19h. Au programme : un set années 80 avec Denis Surfys et un set années 90, 2000 et actu avec DJ Kheaz La soirée continuera avec la retransmission sur écran géant dès 21h de la demi-finale de Ligue des Nations de l’équipe de France contre l’Espagne.

Avec son studio délocalisé, ses émissions spéciales et l’implication de son équipe, Flash FM veut être au cœur de la Foire Exposition de Limoges 2025 pour faire vivre à ses auditeurs cet événement régional. Un partenariat qui illustre, une fois de plus, la capacité de la radio régionale à fédérer, informer et animer la vie locale, au plus près de ses auditeurs et de ses partenaires.