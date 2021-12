Une nuit manga sur France Inter

Cette année, pour la première fois en France, les ventes de mangas ont largement dépassé celles des bandes dessinées. Plus de 28 millions de volumes se sont écoulés entre janvier et août 2021, contre près de 20 millions d'exemplaires pour la bande dessinée. France Inter qui accorde, depuis plusieurs années déjà, une large place à la pop culture, s’intéresse à ce raz-de-marée culturel qui fait de la France le deuxième pays le plus consommateur au monde derrière le Japon. Cette soirée se prolongera avec la diffusion, en avant-première, du nouveau podcast de France Inter sur l’univers du manga "Yamanote", du nom de l’iconique ligne de train circulaire la plus empruntée à Tokyo.