Une nouvelle technologie IP déployée à Radio France

Le programme de migration mené par Orange Business Services et BCE concerne l’infrastructure de l’ensemble des studios de la Maison de la Radio. Les nouveaux moyens de production audiovisuels s’appuieront sur une infrastructure IP de nouvelle génération basée sur la technologie Cisco, robuste et caractérisée par son hyper-connectivité pour le transport et la distribution de l’audio et de la vidéo. "Les expertises réunies d'Orange Business Services et de BCE complétées par le professionnalisme des équipes projet de la Maison de la Radio vont nous permettre de faciliter et d’innover dans la production et la diffusion des émissions tout en répondant aux plus hautes exigences voulues par le secteur des médias" a commenté Patrick Fasso, Directeur Technique et des Systèmes d’Information au sein de Radio France.