Une nouvelle convention entre Radio France et le Collège de France

Via la plateforme numérique de Radio France (site et application), les citoyens-auditeurs pourront plonger dans la richesse et la variété des savoirs du Collège de France, issues de la grande majorité des chaires d’enseignement et de recherche de l'Institution, et donc recouvrant un très grand nombre de disciplines : des mathématiques à l’étude des grandes civilisations en passant par la physique, la chimie, la biologie et la médecine, la philosophie et la littérature, les sciences sociales et l’économie, la préhistoire, l’archéologie et l’histoire… Cette initiative s’inscrit dans la vocation du Collège de France depuis plus de cinq siècles : être à la fois le lieu de la recherche la plus audacieuse et celui de son enseignement ; être ouvert à tous, sans aucune condition d'inscription.