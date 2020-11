Une nouvelle campagne image pour Bel RTL

Le challenge consistait à mettre en avant ces derniers ainsi que de conserver l'ADN de Bel RTL et de les pousser à leur maximum. Les ronds Bel RTL prennent vie et deviennent des « bulles » faisant le lien entre les animateurs et les auditeurs. Le spot se conclut sur la montgolfière Bel RTL en plein vol.

"Au travers de cette nouvelle campagne, notre objectif demeure d'affirmer le positionnement "Vos Meilleurs Moments" de Bel RTL tout en mettant en avant les valeurs de la chaîne : proximité, vitalité, information, convivialité, optimisme, curiosité, et ce, avec une pointe d'audace. Le côté inclusif de notre station reste aussi un élément-clé de cette campagne car, soulignons-le, Bel RTL est la 1ère radio généraliste sur les personnes actives et les moins de 65 ans" a expliqué Erwin Lapraille, Directeur Général des radios.