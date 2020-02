Une nouvelle campagne digitale pour Virgin Radio

Depuis sa création, Virgin Radio veut dénicher des talents et travailler en proche collaboration avec ceux qui constituent le paysage musical français de la pop, du rock et de l’électro.

Avec cette campagne, pensée en interne, Virgin Radio a réuni dans un même spot Clara Luciani, Hervé, Hoshi, Suzane, Marie-Flore et Elle & Lui pour "réaffirmer son positionnement en allant vers un public jeune en quête de nouveautés".