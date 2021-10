Une nouvelle campagne de Nostalgie Belgique

Pour accompagner la nouvelle rentrée radio de Nostalgie, Silver & Copper a développé une série de petits films courts pour illustrer sa promesse de marque. Après la création de nouveaux rébus en print et en affichage pour accompagner la saison précédente, c'est en télévision, au cinéma et sur les réseaux sociaux que la promesse Nostalgie se déclinera. Une furieuse envie de chanter, c'est la promesse que Nostalgie partage avec ses auditeurs depuis plus de 7 ans. C'est surtout la promesse d'une programmation musicale forte dont le succès ne sait jamais démenti. Au contraire, il n'a fait que croitre et a fait de Nostalgie la radio #1 préférée des belges francophones.