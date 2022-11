Une nouvelle acquisition pour Bauer Media en Irlande

"Red FM est la station de radio la plus populaire de Cork, avec plus de 129 000 auditeurs quotidiens. Bauer Media Audio s'engage à faire en sorte que Red FM continue de se développer pour créer une expérience d'écoute encore meilleure pour les habitants de Cork, et en permettant à Red FM de continuer à fournir de la musique, des divertissements et d'excellentes nouvelles et informations locales. que les auditeurs apprécient" indique un communiqué.

Grâce à cet accord, Bauer Media Audio Ireland consolide sa position d'opérateur radio et audio commercial leader sur le marché irlandais. Avec l'ajout de Red FM, Bauer Media Audio Ireland étend désormais sa portée hebdomadaire totale à près de 1.9 million d'auditeurs.