Une nouvelle "Dictée en gare" avec France Culture

Depuis presque dix ans, Rachid Santaki, écrivain et scénariste fait "sortir la dictée de l'école" pour la décliner dans des lieux incroyables et en faire un exercice populaire et "grandiose". Le romancier a déjà lu plus de 500 textes dans des établissements pénitentiaires, des quartiers urbains, au Stade de France, mais aussi sur les réseaux sociaux et sur France Culture, dans un rendez-vous hebdomadaire jusqu’à l’été 2022 et dans des podcasts disponibles sur le site de la radio et l’application Radio France.

France Culture et SNCF Gares & Connexions donneront aussi rendez-vous aux auditeurs en gare de Strasbourg le 9 octobre, en gare de Châlons-sur-Saône le 20 novembre puis à Paris Saint-Lazare, le 11 décembre.