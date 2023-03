Une matinale insolite sur 47 FM

Jusque-là rien de particulier, mais, avec la complicité du magasin But Agen, cette matinale devient insolite. En effet, de 8h à 10h , Di Papet et ses chroniqueurs seront en direct depuis un lit au milieu de la place avec le petit déjeuner.

De plus, tous les matins, un mot-clé est donné à l'antenne. Ce vendredi matin, un tirage au sort sera réalisé parmi les auditeurs ayant la liste des 5 mots-clés pour gagner le lit (matelas ressort 140 et sommier).

Première radio locale en Lot-et-Garonne, 47 diffuse ses programmes à Agen (87.7), à Albret (96.2), à Villeneuvois (100.6), à Fumélois (87.6).