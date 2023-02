Une journée portes ouvertes à la Skol Radio

Cette formation, qui fêtera ses 10 ans l’an prochain, permet d’acquérir les compétences nécessaires pour exercer en tant qu’animateur ou animatrice radio professionnel. Vous serez formé par des professionnels du secteur de la radio qui vous apprendront les techniques de présentation, de production et de montage sonore. En fin de formation, vous pourrez obtenir un diplôme d’Animateur animatrice – technicien technicienne – réalisateur réalisatrice radio équivalent à Bac + 2.

Ces portes ouvertes seront l'occasion de découvrir in situ cette formation et ses opportunités de carrière dans le domaine de la radio. Ce sera aussi l’occasion d’échanger sur vos expériences, votre passion pour le média radio, et vos objectifs dans ce milieu.