Une formation dédiée à l'écriture radiophonique

Le deuxième module est une formation pour se perfectionner autour du même thème de l'écriture radiophonique (du 2 au 4 juillet puis du 13 au 15 novembre 2018). Son objectif est de lancer un projet de documentaire radiophonique à sa réalisation (écriture et pratique de son projet radiophonique). Il s'adresse aux personnes qui pratiquent le documentaire sonore, autonomes en prise de son et en montage audio, désireuses de se perfectionner dans l’écriture, la méthodologie et la réalisation d’un projet. Les participants aborderont la méthodologie de l’écriture radiophonique, la mise en pratique des outils d’écriture sur la base de ses propres enregistrements. Elle articule autour de 42h sur 6 jours (2 x 3 jours, avec une pause de 3 mois permettant de travailler son projet).Ces trois modules seront animés par Mehdi Ahoudig, réalisateur indépendant de documentaires radiophoniques (Arte Radio, France Culture) et artiste sonore (bandes sons pour le spectacle vivant et le cinéma). Enfin, Jet FM organisera deux autres formations : "Montage et mixage audionumérique sous Reaper" (les 22 et 23 mai 2018) ainsi que "Education aux médias, module son radio" (du 26 au 28 juin 2018).Renseignements et inscriptions : ICI