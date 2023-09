Une dictée géante avec France Culture et SNCF Gares & Connexions

Réunir par le verbe des individus issus de tous horizons, voilà l’ambition de SNCF Gares & Connexions, que partage France Culture. En ce premier mercredi d’automne, voyageurs, poètes en herbe, riverains, férus de littérature, écoliers ou simples curieux…, pourront s’essayer à cet exercice intemporel, dans un cadre surprenant ! Outre la promesse d’un moment de convivialité, le format, ludique, poursuit un objectif de transmission des savoirs, de diffusion de la lecture et de sensibilisation à la maîtrise de la langue française.

Cette opération est réalisée avec le soutien logistique de la ville d’Ermont, tout comme les équipes Transilien de la ligne J, pleinement engagées dans le projet. Le 27 septembre, 5 dictées sont prévues à 10h, 11h, 13h, 14h et 15h, en accès libre et gratuit...