Une deuxième saison pour le podcast "Garde à vue"

Un huis clos où l'on ne pénètre jamais et où pourtant tout se joue : la garde à vue. Quarante-huit heures durant lesquelles les enquêteurs vont tenter d'obtenir des aveux. Ces gardes à vue ont été reconstituées sur la base des procès-verbaux d'auditions. Les auditeurs entendront également les témoignages des enquêteurs et des avocats ayant travaillé sur chacune des affaires. Au programme de cette deuxième saison, "L'affaire Araujo Da Silva", "L'affaire Christian Van Geloven" et prochainement "L'affaire Maurice Boiteux : le neveu sanglant", "L'affaire Wiktorska : les amants machiavéliques" puis en octobre "L'affaire Bruyas : la tuerie familiale de Saint-Andéol" et "L'affaire Alain Berruet : un père assoiffé de vengeance".