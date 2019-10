Une conférence Ferarock et Artifice au Mama Festival

La Ferarock sera présente et co-organisera une table ronde avec l'agence Artifice, sur le thème "Les mécanismes de la promotion des artistes en radio : regards croisés France / Québec" (thème faisant suite à notre questionnement engagé en 2018). Une occasion pour les artistes, plus largement pour les visiteurs, de venir rencontrer la Ferarock.

Avec plus de 5 900 professionnels présents, MaMA est le plus grand rassemblement professionnel de la filière musicale en France. Les journées MaMA leurs sont réservées avec, au programme, conférences, ateliers, rencontres... En soirée, MaMA transforme le quartier Pigalle en un festival urbain géant réunissant professionnels et public parisien.