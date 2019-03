Une campagne TV pour "Bruno Dans La Radio"

"Ce film, véritable ode à la joie illustre toute la richesse des rendez-vous proposés par la matinale du "Jeu des 30 secondes" à "La chanson du Jour" en passant par le jeu culte "Bruno paye tes factures" explique Fun Radio. Ce spot de 30 secondes et son making of sont également relayés sur les réseaux sociaux et sur l'ensemble des supports digitaux.

Rappelons que c'est la 8e saison Fun Radio diffuse chaque matin "Bruno Dans La Radio". "Une matinale familiale et festive de Fun Radio, animée par Bruno Guillon et toute sa joyeuse équipe : Christina, Elliot et Grégory" qui attire près de 1.5 million d’auditeurs chaque jour.