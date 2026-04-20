Une auditrice remporte 4 080 € grâce au jeu antenne de Toulouse FM

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Mercredi dernier, une auditrice habitant Blagnac a remporté la somme de 4 080€ sur Toulouse FM, dans le cadre du jeu "Le Bidulon". Ce jeu repose sur une mécanique simple qui consiste à faire deviner un objet, une personnalité ou un lieu aux auditeurs. Ces derniers interviennent à l’antenne plusieurs fois par jour afin de poser des questions et faire progresser la liste des indices.
"Le Bidulon" est proposé en direct du lundi au vendredi entre 10h et 13h sur Toulouse FM. Tant que la bonne réponse n’est pas trouvée, la cagnotte augmente à chaque passage d’un auditeur.
Le 15 avril, elle atteignait 4 080€, niveau auquel elle a été remportée. Ce principe installe une logique de rendez-vous et d’écoute régulière.
L’auditrice gagnante, fidèle au programme, déclare écouter la radio dans les bouchons toulousains lors de ses déplacements domicile-travail. Ce contexte d’écoute illustre le rôle de la radio comme média d’accompagnement du quotidien, notamment sur les créneaux de journée. La gagnante a indiqué qu’elle partagera les 4080€ avec deux collègues, avec lesquelles elle participait depuis plusieurs semaines.
Un positionnement de radio locale structurée
Toulouse FM se présente comme la première radio musicale de Toulouse et la première radio locale en Haute-Garonne. Elle diffuse sur 7 fréquences couvrant Toulouse, Saint-Gaudens, Montauban, Pamiers, Tarascon, Ax-les-Thermes et Auch, sur 4 départements. La station revendique 294 700 auditeurs hebdomadaires.
Cet exemple illustre la manière dont une radio locale structure son antenne autour de dispositifs interactifs combinant diffusion linéaire et relais digitaux, dans une logique de fidélisation et d’engagement des auditeurs.
Cet exemple illustre la manière dont une radio locale structure son antenne autour de dispositifs interactifs combinant diffusion linéaire et relais digitaux, dans une logique de fidélisation et d’engagement des auditeurs.