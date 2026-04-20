Une auditrice remporte 4 080 € grâce au jeu antenne de Toulouse FM

Mercredi dernier, une auditrice habitant Blagnac a remporté la somme de 4 080€ sur Toulouse FM, dans le cadre du jeu "Le Bidulon". Ce jeu repose sur une mécanique simple qui consiste à faire deviner un objet, une personnalité ou un lieu aux auditeurs. Ces derniers interviennent à l’antenne plusieurs fois par jour afin de poser des questions et faire progresser la liste des indices.

"Le Bidulon" est proposé en direct du lundi au vendredi entre 10h et 13h sur Toulouse FM. Tant que la bonne réponse n’est pas trouvée, la cagnotte augmente à chaque passage d’un auditeur.

Le 15 avril, elle atteignait 4 080€, niveau auquel elle a été remportée. Ce principe installe une logique de rendez-vous et d’écoute régulière.

