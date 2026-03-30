47FM transforme l’Agenais en terrain de jeu chocolaté

Durant toute une semaine, 47FM transforme l’agglomération d’Agen en véritable terrain de jeu à ciel ouvert avec une chasse aux œufs originale et interactive. Le principe est simple : chaque jour, en écoutant la radio du Lot-et-Garonne, les participants découvrent deux indices précieux pour retrouver un œuf en chocolat signé par la Chocolaterie Feyt, artisan reconnu à Agen. Les plus rapides remportent non seulement cette douceur gourmande, mais aussi une multitude de cadeaux allant de places de concerts et de cinéma à des billets pour les matchs du SUA, sans oublier des maillots et ballons dédicacés.

47FM est accessible sur ses différentes fréquences : 87.7 à Agen, 96.2 à Nérac et en Albret, 100.6 dans la Vallée du Lot et Villeneuve et 87.6 à Fumel.