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Lundi 30 Mars 2026 - 06:50

47FM transforme l’Agenais en terrain de jeu chocolaté


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Du lundi 30 mars au vendredi 5 avril, 47FM invite les auditeurs à participer à une grande chasse aux œufs dans l’agglomération d’Agen. Chaque jour, deux indices diffusés à l’antenne permettront de localiser des œufs en chocolat et de remporter de nombreux cadeaux, entre gourmandise, jeu et surprises pour tous.



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Durant toute une semaine, 47FM transforme l’agglomération d’Agen en véritable terrain de jeu à ciel ouvert avec une chasse aux œufs originale et interactive. Le principe est simple : chaque jour, en écoutant la radio du Lot-et-Garonne, les participants découvrent deux indices précieux pour retrouver un œuf en chocolat signé par la Chocolaterie Feyt, artisan reconnu à Agen. Les plus rapides remportent non seulement cette douceur gourmande, mais aussi une multitude de cadeaux allant de places de concerts et de cinéma à des billets pour les matchs du SUA, sans oublier des maillots et ballons dédicacés.
47FM est accessible sur ses différentes fréquences : 87.7 à Agen, 96.2 à Nérac et en Albret, 100.6 dans la Vallée du Lot et Villeneuve et 87.6 à Fumel.

Tags : 47FM, Agen, Di Papet, jeu, Pâques



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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